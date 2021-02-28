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Финал Кубка России по фигурному катанию
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Косторная продолжит борьбу в финале Кубка России по фигурному катанию

В субботу фигуристка неудачно выступила с новой короткой программой на музыку Вивальди "Времена года", заняв шестое место
Алена Косторная Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная выступит в произвольной программе финала Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира, который проходит в Москве.

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В субботу Косторная неудачно выступила с новой короткой программой на музыку Вивальди "Времена года", заняв шестое место. После проката тренер спортсменки Евгений Плющенко рассказал, что Косторная могла сняться с соревнований из-за последствий перенесенного коронавируса.

"Косторная готовится к выступлению в произвольной программе", - сообщили в оргкомитете.

Позднее эту информацию подтвердил ТАСС тренер спортсменки Евгений Плющенко. "Да, Алена будет выступать в произвольной программе", - сказал Плющенко.

Финал Кубка России является отборочным стартом к чемпионату мира. Произвольную программу фигуристки покажут в воскресенье.

Теги
Плющенко, Евгений ВикторовичФинал Кубка России по фигурному катанию
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