Косторная продолжит борьбу в финале Кубка России по фигурному катанию

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная выступит в произвольной программе финала Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира, который проходит в Москве.

Фигуристы начали финальный бой за путевки на ЧМ

Девочка-космос и слезы Косторной. Фигуристы начали финальный бой за путевки на ЧМ

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В субботу Косторная неудачно выступила с новой короткой программой на музыку Вивальди "Времена года", заняв шестое место. После проката тренер спортсменки Евгений Плющенко рассказал, что Косторная могла сняться с соревнований из-за последствий перенесенного коронавируса.

"Косторная готовится к выступлению в произвольной программе", - сообщили в оргкомитете.

Позднее эту информацию подтвердил ТАСС тренер спортсменки Евгений Плющенко. "Да, Алена будет выступать в произвольной программе", - сказал Плющенко.

Финал Кубка России является отборочным стартом к чемпионату мира. Произвольную программу фигуристки покажут в воскресенье.