ФНЛ передаст Российскому футбольному союзу материалы по инциденту в игре "Алания" - "Томь"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) в ближайшее время передаст контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза (КДК РФС) материалы по инциденту, произошедшему после матча 27-го тура первенства Олимп-ФНЛ между владикавказской "Аланией" и томской "Томью". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

В субботу "Алания" дома проиграла "Томи" со счетом 2:3. По информации издания "Спорт-Экспресс", арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что главный тренер домашней команды Спартак Гогниев нанес ему удар в область живота. Подтверждение этой информации нашло отражение в рапорте делегата матча.

"Такое проявление эмоций, безусловно, неуместно. Все случившееся, включая фамилии зачинщиков, зафиксировано и судьей в протоколе матча, и делегатом в рапорте, - сообщили ТАСС в пресс-службе ФНЛ. - Эти материалы, а также видеозапись эпизода будут в ближайшее время переданы в КДК РФС, в компетенции которого и находится решение по этому вопросу".

Инцидент произошел после финального свистка, когда игрок "Алании" Хетаг Хосонов толкнул одного из футболистов "Томи". Гогниев, ранее удаленный со скамейки за споры с арбитром, выбежал на поле и стал кричать на него. Несмотря на попытки сотрудников клуба сдержать его, он сумел добраться до Чистякова и один раз ткнул его кулаком в область живота.

Решение о том, какое наказание понесет Гогниев, должен принять КДК РФС. Главному тренеру "Алании" грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

"Алания" после 27 туров занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 49 очков и отставая от идущих первыми самарских "Крыльев Советов" на девять очков. "Томь" после гостевой победы продолжает занимать предпоследнее, 21-е место, в активе томичей 20 очков, они отстают от зоны сохранения места во втором по силе дивизионе российского футбола на 10 очков.