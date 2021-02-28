КДК РФС планирует рассмотреть инцидент после матча "Алания" - "Томь" 3 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) планирует рассмотреть инцидент, произошедший после матча 27-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между владикавказской "Аланией" и томской "Томью", 3 марта. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу "Алания" дома проиграла "Томи" со счетом 2:3. По информации издания "Спорт-Экспресс", арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что главный тренер домашней команды Спартак Гогниев нанес ему удар в область живота. Подтверждение этой информации нашло отражение в рапорте делегата матча. 28 февраля в пресс-службе ФНЛ ТАСС сообщили о том, что протокол матча, рапорт делегата, а также видеозапись эпизода будут в ближайшее время переданы в КДК РФС.

"Думаю, что получим материалы в понедельник, - сказал Григорьянц. - Общее заседание планируется на 3 марта. Завтра ждем документов и от ФНЛ, и от РПЛ (Российской премьер-лиги) по всем матчам. Повестка также будет формироваться завтра".

Инцидент произошел после финального свистка, когда игрок "Алании" Хетаг Хосонов толкнул одного из футболистов "Томи". Гогниев, ранее удаленный со скамейки за споры с арбитром, выбежал на поле и стал кричать на него. Несмотря на попытки сотрудников клуба сдержать его, он сумел добраться до Чистякова и один раз ткнул его кулаком в область живота.

Решение о том, какое наказание понесет Гогниев, должен принять КДК РФС. Главному тренеру "Алании" грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.