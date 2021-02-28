КХЛ назвала лучших игроков заключительной недели регулярного чемпионата

ТАСС, 28 февраля. Шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон признан лучшим вратарем заключительной недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В трех играх недели 33-летний вратарь одержал две победы, отражая в среднем 97,8% бросков. Юханссон стал лучшим голкипером недели третий раз в карьере.

Защитником недели признан хоккеист нур-султанского "Барыса" Даррен Диц. Он набирал очки в каждом из трех матчей, всего на его счету пять очков (три шайбы + две передачи). Шайба в ворота пекинского "Куньлуня" стала победной. 27-летний натурализованный казахстанец признан лучшим защитником недели шестой раз в карьере.

Лучшим нападающим стал российский форвард петербургского СКА Кирилл Марченко. В трех победных матчах 20-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков. В игре против "Куньлуня" (4:3) Марченко сделал дубль, одна из шайб стала победной. Форвард удостоился звания лучшего впервые в карьере.

Голкипер уфимского "Салавата Юлаева" Даниил Тарасов впервые в карьере стал лучшим новичком недели. Вместе с командой 21-летний россиянин одержал две победы, отражая 95,92% бросков.

Регулярный чемпионат завершился в субботу. Первые матчи плей-офф пройдут во вторник.