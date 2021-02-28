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КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков заключительной недели регулярного чемпионата

Лучшим вратарем стал Ларс Юханссон, защитником - Даррен Диц, форвардом - Кирилл Марченко
Ларс Юханссон Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Ларс Юханссон
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 28 февраля. Шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон признан лучшим вратарем заключительной недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В трех играх недели 33-летний вратарь одержал две победы, отражая в среднем 97,8% бросков. Юханссон стал лучшим голкипером недели третий раз в карьере.

Защитником недели признан хоккеист нур-султанского "Барыса" Даррен Диц. Он набирал очки в каждом из трех матчей, всего на его счету пять очков (три шайбы + две передачи). Шайба в ворота пекинского "Куньлуня" стала победной. 27-летний натурализованный казахстанец признан лучшим защитником недели шестой раз в карьере.

Лучшим нападающим стал российский форвард петербургского СКА Кирилл Марченко. В трех победных матчах 20-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков. В игре против "Куньлуня" (4:3) Марченко сделал дубль, одна из шайб стала победной. Форвард удостоился звания лучшего впервые в карьере.

Голкипер уфимского "Салавата Юлаева" Даниил Тарасов впервые в карьере стал лучшим новичком недели. Вместе с командой 21-летний россиянин одержал две победы, отражая 95,92% бросков.

Регулярный чемпионат завершился в субботу. Первые матчи плей-офф пройдут во вторник.

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