Московское "Динамо" достигло прогресса в переговорах с Шипачевым о новом контракте

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" достиг прогресса и движется в верном направлении в переговорах с капитаном команды Вадимом Шипачевым о новом контракте. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Евгений Кровопусков.

Шипачев выступает за "Динамо" с сезона-2018/19. Действующий контракт 33-летнего хоккеиста со столичным клубом истекает 30 апреля. Ранее Кровопусков сообщил, что "Динамо" сделало предложение Шипачеву о новом контракте по схеме "2+1".

"Работа идет, есть прогресс. Думаю, что движемся в верном направлении и в ближайшее время увидим результат", - отметил Кровопусков.

Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав в 57 матчах 66 очков (20 голов + 46 передачи). В КХЛ он также выступал за "Северсталь" и СКА, в составе петербургского клуба Шипачев стал двукратным победителем Кубка Гагарина. В сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас", после чего до конца сезона играл за СКА.

Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года. Также в составе сборной России он стал чемпионом мира 2014 года, серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.