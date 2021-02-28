Московское "Динамо" заинтересовано в возвращении в команду хоккеиста Комарова

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" заинтересовано в возвращении в команду нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Лео Комарова. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов.

Контракт 34-летнего Комарова с "Айлендерс" истекает по окончании сезона-2021/22. В нынешнем чемпионате форвард провел 11 матчей и сделал две результативные передачи. По ходу сезона "Айлендерс" выставляли игрока на драфт отказов.

"Мы рассмотрим кандидатуру Комарова, но на сегодняшний день его представители на нас не выходили, - сказал Меркулов. - Официальной информации о том, что он возвращается в КХЛ, тоже нет. Но если он будет готов, то мы готовы рассмотреть этот вариант".

Комаров выступал за "Динамо" с 2009 по 2012 год, а также в сезонах-2012/13 и 2013/14. В составе бело-голубых он стал двукратным победителем Кубка Гагарина.

В составе сборной Финляндии Комаров стал бронзовым призером Олимпиады в Сочи, чемпионом мира 2011 года и дважды серебряным призером мировых первенств (2014, 2016).