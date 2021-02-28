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Футбол в России

Промес выйдет в стартовом составе "Спартака" в матче против "Рубина

Встреча 20-го тура РПЛ пройдет в субботу, начало - 14:00 мск
Квинси Промес Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Квинси Промес
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 февраля. Нидерландский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес попал в стартовый состав команды на домашний матч 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

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Матч "Спартак" - "Рубин" пройдет в субботу, начало - 14:00 мск.

Полностью состав московского клуба выглядит следующим образом: Александр Максименко, Павел Маслов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин, Промес, Виктор Мозес, Александр Соболев и Эсекьель Понсе.

Состав "Рубина": Юрий Дюпин, Филип Уремович, Карл Старфельт, Олег Шатов, Александр Зуев, Леон Мусаев, Денис Макаров, Илья Самошников, Хвича Кварацхелия, Оливер Абильдгор, Джордже Деспотович.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. "Рубин" идет десятым, имея в активе 28 очков после 19 встреч.

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