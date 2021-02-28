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КХЛ

Алексей Ковалев готов продолжить работу в клубе КХЛ "Куньлунь"

Китайский клуб занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и не вышел в плей-офф

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" Алексей Ковалев готов продолжить работу с командой. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Куньлунь" занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и не вышел в плей-офф. Ковалев возглавил команду прошлым летом.

"Я готов продолжить [работу]. Но это будет обсуждаться после того, как разрешаться другие проблемы", - сказал Ковалев.

Ковалев является олимпийским чемпионом 1992 года и бронзовым призером Игр 2002 года.

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