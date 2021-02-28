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КХЛ

"Куньлунь" решит вопрос возвращения клуба в Китай по окончании плей-офф КХЛ

Китайская команда в регулярном чемпионате из-за пандемии проводила домашние матчи в Мытищах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" решит вопрос о возвращении в Китай по окончании плей-офф. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер клуба Николай Феоктистов.

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Китайская команда в завершившемся регулярном чемпионате из-за пандемии коронавируса проводила домашние матчи в Мытищах.

"Сезон был весьма необычным, мы проводили сезон не в Китае, а в Подмосковье. Когда в Китае будет снят запрет на проведение международных соревнований, мы не знаем, - сказал Феоктистов. - Мы хотим вернуться домой, но получится это или нет, мы сказать не можем. Думаю, что в течение полутора месяцев, по окончании плей-офф, этот вопрос будет решен".

"Куньлунь" занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. "Для нас важнее, что мы провели этот сезон и участвовали в КХЛ. В конечном итоге думаю, что этот сезон стоит занести себе в актив не с точки зрения спортивного результата, а с точки зрения того, что мы смогли не потерять команду, и КХЛ не потеряла команду. Движемся в следующий сезон с мыслями, что такого тяжелого года уже не будет", - отметил Феоктистов.

"Мы очень благодарны "Арене-Мытищи", лиге и местным органам власти за поддержку. Мы провели комфортный с точки зрения размещения сезон на этой арене. Но, будучи китайской командой, мы, конечно, хотим играть дома. Но есть объективные причины, которые не зависят от нас", - добавил генеральный менеджер "Куньлуня".

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