СМИ: Джеррард может сменить Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля"

ТАСС, 28 февраля. Бывший капитан футбольного клуба "Ливерпуль" Стивен Джеррард может сменить немца Юргена Клоппа на посту главного тренера английской команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

По информации источника, 53-летний Клопп может возглавить сборную Германии в случае ухода Йоахима Лёва, контракт которого рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Под руководством Лёва команда выиграла чемпионат мира (2014) и Кубок конфедераций (2017), завоевала бронзовые медали мирового первенства (2010) и две бронзовые награды чемпионатов Европы (2012, 2016). На чемпионате мира - 2018 в России сборная Германии не сумела выйти из группы. В ноябре прошлого года команда Германии потерпела поражение от сборной Испании со счетом 0:6 в матче группового этапа Лиги наций.

Ранее президент Немецкого футбольного союза (DFB) Фриц Келлер сообщил, что не намерен отправлять в отставку Лёва даже в случае вылета команды по итогам группового этапа чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Англии впервые после 30-летнего перерыва, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. До перехода в "Ливерпуль" он возглавлял "Майнц" и дортмундскую "Боруссию", с которой дважды выиграл чемпионат Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, а также доходил до финала Лиги чемпионов.

Джеррарду 40 лет, с 2018 года он возглавляет шотландский "Рейнджерс". Англичанин является воспитанником "Ливерпуля", выступал за основную команду с 1998 по 2015 год, провел 710 матчей и забил 186 мячей. В составе "Ливерпуля" Джеррард стал победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы), Суперкубка УЕФА, Кубка Англии, Кубка лиги (трижды) и Суперкубка Англии.