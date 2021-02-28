"Шальке" уволил главного тренера и спортивного директора

ТАСС, 28 февраля. Германский футбольный клуб "Шальке" уволил Кристиана Гросса с поста главного тренера команды после поражения от "Штутгарта" в матче 23-го тура чемпионата Германии (1:5). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Гроссом клуб покинул его помощник Райнер Видмайер. Также в отставку был отправлен спортивный директор клуба Йохен Шнайдер.

"Принятые решения стали неизбежными после неутешительных результатов матчей против "Боруссии" из Дортмунда (0:4) и "Штутгарта". Нет необходимости говорить обо всем остальном: спортивная ситуация ясна, поэтому мы должны думать о каждом кадровом решении, которое даже еще не принято. При этом теперь команда обязана максимально успешно сыграть в последней трети текущего сезона", - сказал председатель наблюдательного совета "Шальке" Йенс Бухта.

"Шальке" занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. После 23 туров в активе команды 9 очков. В следующем туре 5 марта "Шальке" дома встретится с "Майнцом".