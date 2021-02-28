Фигурист Алиев: ответственность за отбор на ЧМ усложнила выступление на Кубке России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Череда трудностей и ответственность за отбор на чемпионат мира в Стокгольме помешала чемпиону Европы Дмитрию Алиеву удачно выступить в финале Кубка России по фигурному катанию. Об этом Алиев рассказал журналистам после выступления.

За прокат произвольной программы Алиев получил 172,00 балла. По сумме программ - 254,79 балла. Финал Кубка России является заключительным этапом отбора на чемпионат мира, который пройдет в марте в Швеции.

"Прокатом в целом-то я доволен, я знал, что будет трудно по эмоциям - на плечах груз больше, чем обычно, хотя, казалось бы, финал Кубка России - это не международный турнир. Но путевка на чемпионат мира одна, и она и висела у меня на плечах. Второй год подряд я нелепо пропускаю чемпионаты, но в этом году я через многое проходил - и ковид, и спина, и проблема со стопами, теперь лезвия перед стартом сломались пополам. Оно уже было сломано в верхней части, думали выдержит, но такое бывает - лезвие расходный материал, как у хоккеистов клюшка", - сказал Алиев.

"Это какой-то вызов, который делает мне Вселенная, и с ним нужно справляться, но нос наверх, хвост пистолетом", - подчеркнул Алиев.

Фигурист отметил, что нынешний сезон стал для него непростым из-за коронавируса: "Бывает два-три сезона ты двигаешься без разрыва между турнирами и знаешь - месяц подготовка, потом старт, месяц подготовка и снова старт - это называется соревновательный режим. А здесь выступил и пауза, ситуация выбивает из колеи. Но это жизнь".