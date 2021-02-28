Эксперт: судья принял правильное решение, удалив Зобнина в матче "Спартак" - "Рубин"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Главный арбитр матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и казанским "Рубином" Сергей Лапочкин принял правильное решение удалить полузащитника красно-белых Романа Зобнина в конце первого тайма. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Матч между "Спартаком" и "Рубином" проходит в воскресенье, после первого тайма счет не открыт - 0:0. До перерыва Лапочкин показал четыре желтые карточки футболистам домашней команды, две из которых Зобнину. Еще два предупреждения он вынес игрокам казанцев.

"Очень много грубых единоборств со стороны обеих команд, Лапочкин должен принимать какие-то решения, - сказал Бартфельд. - Если говорить об удалении Зобнина, а что еще судье оставалось делать? Был откровенный удар по ногам - это желтая карточка. Раз она вторая, то Лапочкин был вынужден удалить его. Пока все в пределах правил".

На вопрос о том, мог ли Лапочкин избрать более высокую планку допустимости единоборств и реже фиксировать нарушения правил, бывший инспектор ФИФА отметил, что команды настроены играть очень жестко. "Пока судейство не смотрится замечательно, но, думаю, это все-таки исходит от команд - они играют слишком жестко", - подчеркнул собеседник агентства.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. "Рубин" идет десятым, имея в активе 28 очков после 19 встреч.