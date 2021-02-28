Фигурист Семененко заявил, что пока не думает о попадании в состав на чемпионат мира

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко старается не задумываться о попадании в состав сборной России на чемпионат мира. Об этом спортсмен сообщил журналистам после проката произвольной программы в финале Кубка России.

Спортсмен стал победителем турнира.

"Я выхожу и пытаюсь сделать свое дело, - сказал Семененко. - Я сюда ехал даже без мысли о чемпионате мира, для меня это был просто старт, чтобы попробовать новые программы, новый контент - в короткой справился, в произвольной не особо. Загадывать об участии в чемпионате мира я не хочу - я доволен, что попал в первую тройку, что дает право попасть во взрослую сборную России".

На вопрос журналистов, нервно ли было спортсмену выступать в заключительном отборочном старте к чемпионату мира, он ответил: "Единственное, где я нервничал, - это короткая на первенстве России".