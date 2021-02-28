Иван Розум и Марина Гусева стали победителями шахматного турнира Moscow Open

ТАСС, 28 февраля. Россиянка Марина Гусева белыми фигурами одержала победу над соотечественницей Анастасией Протопоповой в партии заключительного, девятого тура международного Кубка Российского государственного социального университета (РГСУ) по шахматам Moscow Open - 2021. Соревнования проходят в Москве.

Гусева в девяти партиях набрала 8,5 очка и стала победительницей турнира B. Второе место заняла Анастасия Боднарук (8 очков), третье - Баира Кованова (6,5), которая по дополнительным показателям опередила Екатерину Насырову и Екатерину Мирошник.

В турнире A победу одержал россиянин Иван Розум, в активе которого 7 очков после девяти партий. Такое же количество очков набрали Иван Бочаров, Никита Афанасьев, Сергей Лобанов, Вячеслав Зарубицкий (Белоруссия), Арсений Нестеров и Василий Корчмар. По дополнительным показателям второе место занял Бочаров, третье - Афанасьев.

Кубок состоит из восьми отдельных турниров. Турниры А и В представляют из себя этап Кубка России среди мужчин и женщин соответственно. К участию в них допускаются все квалифицированные шахматисты с рейтингом Международной федерации шахмат (FIDE) или Федерации шахмат России (ФШР) не ниже 1800 и шахматистки с рейтингом не ниже 1700. Турниры проходят по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход начиная с первого.

Общий гарантированный призовой фонд турнира Moscow Open составил 1,8 млн рублей.