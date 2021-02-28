Лыжники Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых стали третьими в финале командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе.
Победу одержала команда Норвегии, в финале преодолевшая дистанцию 7,2 км за 15 минут 1,74 секунды. Второе место заняла сборная Финляндии (+1,68), россияне уступили победителям 2,09 секунды.
Большунов и Ретивых принесли российской команде вторую награду на чемпионате мира. В субботу победу в скиатлоне одержал Большунов. Ранее в воскресенье россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак заняли четвертое место в финальной гонке командного спринта.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России.
В медальном зачете лидирует команда Норвегии, в активе которой по пять медалей каждого достоинства. На втором месте идет сборная Швеции (2-1-1), на третьем - команда Словении (1-1-3). Россияне идут четвертыми (1-0-1).
2 марта пройдет женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, 3 марта - мужская на 15 км. Чемпионат мира завершится 7 марта.
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|Норвегия
|5
|5
|5
|15
|Швеция
|2
|1
|1
|4
|Словения
|1
|1
|3
|5
|Россия
|1
|0
|1
|2
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|Польша
|1
|0
|0
|1
|Финляндия
|0
|2
|0
|2
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|Германия
|0
|1
|0
|1
|Япония
|0
|0
|1
|1