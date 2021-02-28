Лыжники Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых стали третьими в финале командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе.

Лыжницы Непряева и Ступак заняли четвертое место в командном спринте на чемпионате мира

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Победу одержала команда Норвегии, в финале преодолевшая дистанцию 7,2 км за 15 минут 1,74 секунды. Второе место заняла сборная Финляндии (+1,68), россияне уступили победителям 2,09 секунды.

Большунов и Ретивых принесли российской команде вторую награду на чемпионате мира. В субботу победу в скиатлоне одержал Большунов. Ранее в воскресенье россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак заняли четвертое место в финальной гонке командного спринта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России.

В медальном зачете лидирует команда Норвегии, в активе которой по пять медалей каждого достоинства. На втором месте идет сборная Швеции (2-1-1), на третьем - команда Словении (1-1-3). Россияне идут четвертыми (1-0-1).

2 марта пройдет женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, 3 марта - мужская на 15 км. Чемпионат мира завершится 7 марта.