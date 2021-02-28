Лыжница Ступак расплакалась после упущенной медали в командном спринте на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Ступак расплакалась после финиша командного спринта на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Лыжницы Непряева и Ступак заняли четвертое место в командном спринте на чемпионате мира

Ступак и Наталья Непряева заняли четвертое место, отстав от команды Швеции, одержавшей победу, на 3,95 секунды. Второй стала сборная Швейцарии (+0,95), третьей - команда Словении (+3,46).

"Сейчас приду, поем, позвоню родным, поплачу, потом посмеюсь. Обидный результат. Когда у тебя пограничное самочувствие и ты понимаешь, что можешь бороться за медали, это одно. Но когда она ускользает из твоих ручек, это совсем другие эмоции", - сказала Ступак с заплаканными глазами журналистам.

Непряева отказалась разговаривать с прессой.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. Чемпионат мира завершится 7 марта.