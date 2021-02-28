Тренер Семененко не уверена, что фигурист попадет в состав сборной на чемпионат мира

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко, одержавший победу в финале Кубка России, не гарантировал себе попадание в состав сборной России на чемпионат мира. Такое мнение журналистам высказала тренер спортсмена Татьяна Мишина.

17-летний Семененко по сумме короткой и произвольной программ набрал 265,13 балла. Вторым стал Петр Гуменник (256,06), третьим - чемпион Европы Дмитрий Алиев (254,79). На чемпионате мира российская команда в мужском катании будет представлена двумя фигуристами.

"Не знаю, какая политика будет у Федерации фигурного катания на коньках России, трудно сказать, - сказала Мишина. - Можно со своей позиции что-то говорить, доводы всегда есть, но не будем опережать мнение федерации. Не могу сказать, что он должен ехать, были кандидаты на которых рассчитывали, спорт есть спорт".

"Готов ли он ментально? Это ответственность, колоссальный подъем - если его включат [в состав], будем рады и приложим все силы, чтобы он был готов хорошо, - продолжила Мишина. - Конечно, мы рады такому результату, потому что каждый спортсмен выходит и готов бороться за первое место, иначе зачем выходить. Программа на этом старте сложная, не включали тройной риттбергер, думали, что цель стояла прокатать стабильно, он был готов, четверной риттбергер пока отнимает у него много сил и концентрации, поэтому стояла задача сделать три четверных прыжка - он с этим справляется, но сегодня получился один не сделанный тулуп".

Мишина отметила характер своего подопечного. "Надо отдать ему должное - он боец. Не делал бабочки, но упал с тройного прыжка - для тренера это всегда лучше, чем идти, раздумывать и не делать. Думаю, он будет прибавлять от старта к старту, он парень скромный, он не взлетит в своих амбициях", - добавила Мишина.

Участие в чемпионате мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта, в мужском одиночном катании пока гарантировал только Михаил Коляда, который победил на чемпионате России. "В группе должна быть серьезная конкуренция - они каждый день с Мишей Колядой на тренировках конкурируют. Это как маленькие соревнования, один другого подхлестывают. И девочки тоже", - отметила Мишина.