Вяльбе: сборная России по лыжным гонкам подошла к чемпионату мира не в лучшей форме

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам не в лучшей скоростной форме подошла к чемпионату мира в германском Оберстдорфе. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказала президент Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.
В воскресенье россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых стали третьими в командном спринте. На финише Ретивых не смог навязать борьбу норвежцам и финнам.
"У [Ретивых] не те движения, но у нас нет другого, ставить Терентьева было опасно, - сказала Вяльбе. - У Глеба больше опыта, он более универсальный. В этом году сборная России не подошла в той скоростной форме, в которой должна. Что касается Глеба, то понятно, у него больше не будет стартов".
"Будем надеяться, что в следующих гонках все сложится и каждый, кто может реально бороться за медаль, сделает это", - добавила она.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.
Чемпионат мира завершится 7 марта.