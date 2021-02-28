Вяльбе: сборная России по лыжным гонкам подошла к чемпионату мира не в лучшей форме

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам не в лучшей скоростной форме подошла к чемпионату мира в германском Оберстдорфе. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказала президент Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.

Лыжники Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте на чемпионате мира

В воскресенье россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых стали третьими в командном спринте. На финише Ретивых не смог навязать борьбу норвежцам и финнам.

"У [Ретивых] не те движения, но у нас нет другого, ставить Терентьева было опасно, - сказала Вяльбе. - У Глеба больше опыта, он более универсальный. В этом году сборная России не подошла в той скоростной форме, в которой должна. Что касается Глеба, то понятно, у него больше не будет стартов".

"Будем надеяться, что в следующих гонках все сложится и каждый, кто может реально бороться за медаль, сделает это", - добавила она.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

Чемпионат мира завершится 7 марта.