Фигурист Алиев заявил, что примет ситуацию в случае непопадания на чемпионат мира

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев постарается принять ситуацию, если решением тренерского совета он не сможет выступить на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом он рассказал журналистам после выступления в финале Кубка России.

Алиев стал третьим в финале Кубка России. Победил Евгений Семененко, второе место занял Петр Гуменник. Первую путевку на чемпионат мира победой на чемпионате России заработал Михаил Коляда, обладатель второй станет известен после решения тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России.

"Расстроюсь, конечно, если не войду в состав на чемпионат мира, но приму ситуацию как есть - жизнь спортсмена непростая, нужно принимать и поражения, и победы, и как все решится, еще неизвестно, - сказал Алиев. - А если поеду, хочу не для себя, для страны на будущий сезон привести три квоты - в следующем сезоне пройдут Олимпийские игры, и сейчас на чемпионате мира будут разыгрываться квоты".

"Я знаю, если Миша [Коляда] будет хорошо выступать, то будет получать хорошие баллы [на чемпионате мира]. Не задирая нос, про себя могу сказать то же самое - я был на мировой арене, и я знаю, на что способен при хороших прокатах без осечек", - добавил Алиев.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 28 марта. Состав национальной команды будет объявлен 1 марта.