Тренер "Спартака" заявил, что удаление Зобнина изменило ход матча с "Рубином"

"Спартак" проиграл "Рубину" со счетом 0:2. Зобнин был удален в компенсированное к первому тайму время. На 71-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул полузащитник казанцев Оливер Абильдгор.

"Прежде всего хочется сказать, что мы расстроены результатом, - сказал Хинкель. - Было видно, что команда почему-то нервничала. В первом тайме моментов не было ни у нас, ни у "Рубина", он прошел нейтрально, если бы не красная карточка, которая изменила ход игры".

"В перерыве изменили схему. Даже несмотря на то, что играли в меньшинстве, считаю, что пропустили легкий гол. Даже после того, как удалили игрока "Рубина", нам было нужно вкладывать много сила. "Рубин" хорошо оборонялся, а в конце мы пропустили второй гол", - добавил тренер "Спартака".

"Спартак" после 20 туров чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 35 очков и отставая от идущего первым петербургского "Зенита" на семь очков.