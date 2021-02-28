Матвеева: российские лыжницы выступили в оптимальном составе в командном спринте на ЧМ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российская команда выставила оптимальный состав на женский командный спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер чемпионата мира - 2017 в командном спринте Наталья Матвеева.

Командные спринтерские гонки у лыжников состоялись в воскресенье. Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзовые медали, Наталья Непряева и Юлия Ступак стали четвертыми. Матвеева и Ступак стали серебряными призерами командного спринта на чемпионате мира - 2017.

"Мы все надеялись, что наши девочки завоюют сегодня медаль, и сейчас испытываем определенное разочарование, - сказала Матвеева. - Но в то же время мы понимаем, что у Натальи были проблемы с рукой и она смогла набрать только такую форму, той же словенке [Анамарие] Лампич, которая забрала у нас бронзу, ей было очень сложно противостоять".

Матвеева согласна с решением поставить в состав на командный спринт Непряеву. "Я считаю, что тренеры сделали правильно, что поставили сегодня Наталью в состав на командный спринт, - отметила собеседница агентства. - Во-первых, она заслужила это место, да и с Юлией Ступак они уже давно вместе бегают достаточно успешно. Я знаю, что Татьяну Сорину рассматривали тоже, и если бы Наталья плохо себя чувствовала, то она бы отказалась. Но Непряева была в хорошем состоянии, поэтому вышла".

"Допускаю, что нужно было ставить Наталью на первый этап, а Юлю на второй. Тренеры думали, что Ступак будет убегать, а Непряева поддерживать, но не получилось. Хотя состав, считаю, все равно был оптимальным", - добавила Матвеева.