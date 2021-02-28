Большунов высказался на тему того, что Мяки оказался выше него в командном спринте

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Александр Большунов заявил, что его самолюбие не задето тем обстоятельством, что финский лыжник Йони Мяки, с которым у него была конфликтная ситуация, опередил его в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом он рассказал журналистам после окончания гонки.

В воскресенье Большунов в паре с Глебом Ретивых занял третье место в командном спринте, второе место заняла финская команда. Мяки на дистанции не пересекался с Большуновым, в борьбе за второе место финн опередил Ретивых.

"Меня это не задевает, с чего это должно меня задевать? - сказал Большунов. - Тем более что он обыграл не меня, а Глеба. Пускай радуется, пока это возможно".

Во время январского этапа Кубка мира в Лахти в борьбе за бронзу эстафеты Большунов в ответ на действия Мяки отмахнулся палкой, а после финиша врезался в него, сбив с ног. Из-за этого результат российской команды аннулировали.

Перед стартом чемпионата мира в Оберстдорфе стало известно о новых санкциях в отношении Большунова за январский инцидент с Мяки. Лидеру российской сборной был назначен испытательный срок на пять стартов (на весь чемпионат мира). Если во время одной из гонок он заблокирует соперника или проявит неспортивное поведение, то будет отстранен на два следующих старта.