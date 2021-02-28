Большунов рассказал, что из-за болезни мог пропустить первые гонки на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Лидер российской сборной по лыжным гонкам Александр Большунов из-за болезни мог пропустить первые старты на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом он рассказал журналистам после завоевания второй медали на турнире - бронзы в командном спринте.

В воскресенье он занял третье место в паре с Глебом Ретивых. Накануне завоевал первое в карьере золото чемпионата мира - в скиатлоне. Первые медали на турнире были разыграны 24 февраля в спринте, Большунов в той гонке занял четвертое место.

"Семь дней назад я вообще не думал, что смогу бежать гонки, поскольку простудился, у меня были и слезы, и сопли. Тогда я не тренировался, думал, что удастся подготовиться хотя бы к последним гонкам чемпионата мира. Но получается, что уже сейчас я показываю неплохие результаты. Пока все идет нормально", - рассказал Большунов.

Чемпионат мира продлится до 7 марта, в мужской части лыжных соревнований будет разыграно еще три комплекта наград.