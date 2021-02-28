Тренер Большунова заявил, что тема конфликта лыжника с Мяки закрыта

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Тема конфликта Александра Большунова с финским лыжником Йони Мяки больше не актуальна. Об этом журналистам заявил тренер российского спортсмена Юрий Бородавко.

В воскресенье Большунов в паре с Глебом Ретивых занял третье место в командном спринте, второе место заняла финская команда. Мяки на дистанции не пересекался с Большуновым, на финише в борьбе за второе место финн опередил Ретивых.

"Не нужно погружаться в эту конспирологию, тема закрыта, мы уже закрыли эту страницу, он не обращает на это внимания", - сказал Бородавко.

"Не стоит этому придавать большого значения, это спорт, у них будет еще много встреч и борьбы на лыжне", - добавил он.

Также тренер отметил, что третье место российской команды в командном спринте стоит признать неудачей. "Сегодня мы упустили золото", - сказал он.

Инцидент между Большуновым и Мяки произошел во время январского этапа Кубка мира в финском Лахти. В борьбе за бронзу эстафеты Мяки ударил Большунова по лыже и сбил ему темп, в ответ российский лыжник отмахнулся палкой, а после финиша врезался в финна, сбив того с ног. Из-за этого результат российской команды аннулировали. Инцидент перерос в большой скандал, к делу пытались привлечь правоохранительные органы Финляндии.