Тренер Большунова отреагировал на нежелание Сергея Устюгова переходить к нему в группу

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Юрий Бородавко, тренер лучшего российского лыжника Александра Большунова, отметил, что никогда не настаивал на переходе к нему в группу двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова. Об этом он рассказал журналистам во время чемпионата мира в Оберстдорфе.

Устюгов заявил, что лучше завершит карьеру, чем перейдет в группу к тренеру Большунова

Устюгов после выступления в спринте отметил, что его продолжают уговаривать перейти к Бородавко. При этом он заметил, что лучше закончит карьеру, чем будет тренироваться у этого тренера.

"С моей стороны тему его приглашения в группу никто не поднимал. Насильно никто никого заставлять не будет. Если он так сказал, это его право. К нам в группу приходят люди, которые хотят достигать результатов, они приходят с удовольствием", - сказал Бородавко.

Устюгов является двукратным победителем чемпионата мира 2017 года, последние несколько лет он тренируется в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера.

Устюгов по причине травмы досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе, во вторник он вернется в Россию. Турнир продлится до 7 марта.