Павлюченко: Промес не был готов к матчу с "Рубином", его стоило выпустить на замену

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вернувшийся в футбольный клуб "Спартак" нидерландский атакующий полузащитник Квинси Промес не был готов к матчу 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина", его стоило выпустить на замену. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий красно-белых Роман Павлюченко.

"Спартак" в воскресенье дома проиграл "Рубину" со счетом 0:2. Оба мяча в составе казанцев забил сербский нападающий Джордже Деспотович, единственный мяч красно-белых в исполнении форварда Александра Соболева был отменен из-за офсайда, что подтвердила система видеоассистента рефери (VAR). В концовке первого тайма главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал вторую желтую карточку полузащитнику домашней команды Роману Зобнину. После перерыва два предупреждения, повлекшие за собой красную карточку, получил игрок гостей Оливер Абильдгор.

"Судейство было в порядке, по работе арбитров вообще вопросов нет, - сказал Павлюченко. - Считаю, что удаления у "Спартака" и "Рубина" были стопроцентные. А по игре, конечно, мне не понравилось, что "Спартак" проиграл - "Рубин" сегодня был хорош и просто переиграл "Спартак", от этого и результат. И, конечно, Зобнин подвел команду - нельзя так удаляться".

Матч против "Рубина" стал первым после возвращения в "Спартак" для нидерландского полузащитника Квинси Промеса, который уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. 29-летний игрок провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями и всего один раз пробил в направлении ворот казанцев, но его удар был заблокирован. "Вокруг Промеса было много шума, все ждали, что он выйдет, сразу забьет пять мячей и все будет хорошо. Со стороны видно, это мое мнение, что он не готов - первый матч, эмоции, было желание, но этого мало", - отметил бывший форвард "Спартака".

"Может быть, он перенастроился, физически он выглядел очень слабо. На мой взгляд, он бы принес больше пользы, если бы вышел на замену минут на 30-35. Сегодня на себя, каким я его раньше видел, не был похож. Может быть, к следующему туру будет получше", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" после 20 туров чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 35 очков и отставая от идущего первым петербургского "Зенита" на семь очков. "Рубин" благодаря гостевой победе поднялся с десятой на седьмую позицию, в его активе теперь 31 очко. В 21-м туре москвичи 7 марта дома сыграют с "Краснодаром", казанцы на следующий день примут "Зенит".