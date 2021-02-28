Ретивых пожелал Большунову стать "королем лыж" на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых выразил надежду на то, что его напарник по сборной Александр Большунов на чемпионате мира в Оберстдорфе победит в марафоне, что позволит ему завоевать неофициальный титул "король лыж". Об этом он заявил журналистам после командного спринта, в котором выступал в паре с Большуновым.

В командном спринте российские лыжники заняли третье место. Накануне Большунов завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, став победителем скиатлона. "Королем лыж" называют спортсмена, одержавшего в рамках одного чемпионата мира или одной Олимпиады победы на дистанциях 30 и 50 км.

"Как сказала Елена Валерьевна [Вяльбе], не хочется, чтобы все закончилось этим золотом Саши, - сказал Ретивых. - Хочется, чтобы Саша выиграл и "полтинник", чтобы закончить этот чемпионат мира "королем лыж" и чтобы в эстафете и в индивидуальной гонке наши ребята поборолись за золото. Это все возможно".

При этом Ретивых признает, что команда в целом подошла к турниру "не в лучших кондициях". "Но уже поздно рассуждать об этом, уже ничего не изменить", - отметил он.

Чемпионат мира продлится до 7 марта, в мужской и женской частях лыжных соревнований будет разыграно еще шесть комплектов наград.

Первым "королем лыж" принято считать советского спортсмена Владимира Кузина. На чемпионате мира 1954 года он получил из рук шведского короля кубок, на котором было выгравировано: "Королю лыж от короля Швеции". После "королями лыж" становились Матти Райвио (Финляндия), Николай Зимятов (СССР), Гунде Сван (Швеция), Мика Мюллюля (Финляндия), Петтер Нортуг (Норвегия).