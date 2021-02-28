Ласицкене стала победительницей зимнего Кубка Москвы по прыжкам в высоту

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене заняла первое место на Кубке Москвы по прыжкам в высоту под музыку. Победу спортсменке принес прыжок на 1,94 метра.

Акименко выиграл зимний Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку

Соревнования прошли в манеже Олимпийского центра им. братьев Знаменских в Москве. Для Ласицкене этот турнир стал последним стартом зимнего сезона.

Второй в воскресенье стала прошлогодняя победительница турнира Кристина Королева с результатом 1,91 м, третье место у Марии Качановой (1,88 м).

28-летняя Ласицкене является обладательницей второго результата сезона в мире, 24 января на московском турнире "Битва полов" она сумела преодолеть планку на высоте 2 метра. Выше всех в зимнем сезоне прыгнула украинка Ярослава Магучих (2,06).

Российские спортсмены в связи с отсутствием индивидуальных допусков на международные соревнования лишены права выступать на главном старте зимнего сезона - чемпионате Европы в помещении, который пройдет в польском Торуне с 4 по 7 марта.