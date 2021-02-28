Ретивых призвал болельщиков быть добрее по отношению к российским лыжникам

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых призвал болельщиков адекватно оценивать результаты команды на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом он заявил журналистам после командного спринта.

Лыжник Большунов заявил, что расстроился бронзе в командном спринте на чемпионате мира

В воскресенье Ретивых в паре с Александром Большуновым занял третье место в командном спринте. Это вторая награда российской команды на турнире после золота Большунова в скиатлоне.

"Понятно, что мы расстроены, но не хочется, чтобы люди нас сильно судили, - сказал Ретивых. - В последнее время Россия избаловала медалями и своими успешными выступлениями на этапах Кубка мира или "Тур де Ски". Понятно, что не было норвежцев, но в общем зачете Кубка мира в десятке сильнейших шесть наших ребят, поэтому болельщикам хочется все больше и больше медалей".

"Но нужно быть добрее и не судить людей", - заметил он.

Чемпионат мира продлится до 7 марта, в соревновательной программе лыжников будет разыграно еще шесть комплектов наград.