Павлюченко: "Спартак" должен был зимой расстаться с Тедеско

В декабре 2020 года после поражения от "Зенита" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать с клубом контракт, который истекает летом этого года. В 2021 году команда потерпела два поражения в двух официальных матчах. 20 февраля она в 1/8 финала Бетсити - Кубка России со счетом 0:2 проиграла московскому "Динамо". 28 февраля красно-белые с таким же счетом уступили казанскому "Рубину" в матче 20-го тура чемпионата России.

"Если "Спартак" и дальше будет так играть, то не выиграет ни одного матча, - сказал Павлюченко. - Конечно, так играть нельзя. Вроде все, кто играл до этого, на месте. Футболисты те же, но что-то не получается".

"У "Спартака" опять проблемы с тренером - он то уходит, то не уходит и остается. Это сказывается. Когда тренер говорит, что уходит [в конце сезона], но потом его оставляют, в подсознании футболисты все равно понимают, что он уйдет. У футболистов бывают разные мысли, может, кто-то воспринял это так - кому я сейчас что-то буду доказывать, тренер-то все равно уйдет", - отметил бывший нападающий красно-белых.

"На мой взгляд, надо было прощаться в зимнее трансферное окно и приглашать нового тренера. В "Спартаке" непонятная ситуация", - резюмировал собеседник агентства.

"Спартак" после 20 туров чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 35 очков и отставая от идущего первым петербургского "Зенита" на 7 очков. В 21-м туре москвичи 7 марта дома сыграют с "Краснодаром".