Хромых признала, что два четверных прыжка в финале Кубка России были "как гора с плеч"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых почувствовала психологическое облегчение после того, как исполнила два четверных прыжка в финале Кубка России. Об этом она рассказала журналистам после произвольной программы.

В произвольной программе Хромых впервые справилась с двумя четверными прыжками - тулупом и сальховом. По сумме программ она набрала 235,96 балла.

"Долго работала над этим, много катала - все принесло свои плоды. Это отработка и исправление ошибок, много повторений, связок. Очень много - тоже не есть хорошо, но на каждой тренировке стараюсь по четыре выезжать, делать их. Психологически как гора с плеч, стало легче", - рассказала Хромых.

"Сейчас я ничего не чувствую - все оставила на льду. Со временем отойду, может. Понимания, что сделала на льду два четверных, нет, скорее опустошение. Я просто стараюсь делать, что умею", - отметила спортсменка.

На вопросы журналистов о предстоящей Олимпиаде, Хромых рассказала: "У меня есть огромное желание попасть в олимпийскую сборную, а дальше бороться за пьедестал".