Ласицкене назвала зимний сезон тяжелым из-за отсутствия международных стартов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене, не проигравшая зимой ни одного старта, назвала этот сезон очень тяжелым из-за отсутствия возможности выступать на международных соревнованиях. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В воскресенье Ласицкене выиграла Кубок Москвы по прыжкам в высоту с результатом 1,94 метра. Спортсменка является обладателем второго результата сезона в мире, 24 января на московском турнире "Битва полов" она сумела преодолеть планку на высоте 2 метра. Выше всех в зимнем сезоне прыгнула украинка Ярослава Магучих (2,06).

"Мне очень нужна конкуренция, и я очень жду, когда получу возможность выступать на международной арене. Без стартов с зарубежными соперницами мне очень тяжело выживать, тяжело находить мотивацию", - призналась Ласицкене.

"Несмотря на это, российская легкая атлетика живет. Нужно бороться, биться, а опускать руки - самое последнее дело. Сейчас я ухожу в отпуск, а в конце марта уже начинаю ОФП. Опять с надеждой", - добавила спортсменка.

Российские спортсмены в связи с отсутствием индивидуальных допусков на международные соревнования лишены права выступать на главном старте зимнего сезона - чемпионате Европы в помещении, который пройдет в польском Торуне с 4 по 7 марта. Вопрос возможности выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса, необходимого для выступления в том числе на Олимпийских играх в Токио, будет рассматриваться советом международной федерации 17-18 марта.