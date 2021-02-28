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Финал Кубка России по фигурному катанию

Мишин назвал Туктамышеву статуей свободы, которая освещает путь в фигурное катание

Тренер считает, что его подопечная должна выступить на чемпионате мира
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева Ольга Мальцева/ТАСС
Описание
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева
© Ольга Мальцева/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева является статуей свободы, которая освещает путь в фигурном катании всем девушкам. Такое мнение журналистам высказал тренер спортсменки Алексей Мишин.

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Фигуристка по сумме двух прокатов набрала 226,01 балла и стала четвертой в финале Кубка России. Победу одержала Камила Валиева (238,00), вторая - Майя Хромых (235,96), третья - Дарья Усачева (229,71).

"Я очень рад, что Лиза завоевал такое доброе имя в фигурном катании, подтверждением моих слов была реакция трибун, они аплодировали каждому ее прыжку. Она стоик, о котором написал Теодор Драйзер, - отметил Мишин. - Есть спортсмены, которые прошли жизнь, не оставив на себе негатива, чего-то отрицательного, не очень доброго. Она стала вторым человеком, который не оставил сомнения в чистоте и свете своих помыслов, первым был Леша Урманов, он прожил жизнь в фигурном катании и никто его не оценит негативно, как и Лизу Туктамышеву".

"Вряд ли найдется человек, который скажет о ней что-то недоброжелательное. Поэтому она является сейчас статуей свободы для девушек за 20. Статуей свободы, которая освещает путь в фигурное катание. Думаю, она отобралась на чемпионат мира", - сказал Мишин.

Кубок России является заключительным этапом отбора в российскую команду на чемпионат мира по фигурному катанию. Валиева, Хромых и Усачева из-за возраста не претендуют на участие в мировом первенстве среди взрослых. Состав сборной на чемпионат мира станет известен 1 марта.

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