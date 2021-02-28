Фигуристка Туктамышева пообещала получить удовольствие от участия в чемпионате мира

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева намерена получить удовольствие от участия в чемпионате мира в Стокгольме. Об этом спортсменка рассказала после выступления в финале Кубка России.

Турнир является заключительным отборочным стартом к чемпионату мира, который пройдет в марте. На третью путевку в Швецию претендовали Туктамышева и чемпионка Европы Алена Косторная, однако выступление ученицы Евгения Плющенко было неидеальным из-за проблем со здоровьем.

"Я так давно не была на чемпионатах мира, что просто буду кайфовать и получать удовольствие от того, что я там, - сказала Туктамышева. - Не хочу ставить задачи по месту, я хочу классно подготовиться и использовать этот шанс, чтобы показать свои программы не только в России, но и на весь мир".

Туктамышева к финалу Кубка России усложнила свои программы. "Я к этому старту усложнила контент, вставила каскад лутц-тулуп, нужно его довести до ума и вообще будет хорошо. Третьим элементом я его вообще никогда не делала, я сейчас за него больше всего рада. С этим контентом не стыдно выступать на чемпионате мира", - отметила спортсменка.