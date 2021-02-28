Промес считает, что "Спартак" приложил недостаточно усилий для победы над "Рубином"

ТАСС, 28 февраля. Нидерландский футболист "Спартака" Квинси Промес выразил мнение о том, что игроки "Спартака" приложили недостаточно усилий для победы в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Спартак" в воскресенье дома проиграл "Рубину" со счетом 0:2. Матч стал первым после возвращения в "Спартак" для Промеса. 29-летний игрок провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями и один раз пробил в направлении ворот казанцев, но его удар был заблокирован.

"Конечно, видели вчера игры ЦСКА и "Зенита". Был хороший шанс сегодня, но мы приложили недостаточно усилий для победы, - сказал Промес. - Это критика касается не только моих коллег, но и меня самого. Очень хотел выйти на поле и показать, на что способен, но счет на табло, нужно разбираться в причинах, копаться в себе, искать свои ошибки и стараться их исправлять".

В четверг "Спартак" объявил о подписании контракта на 3,5 года с Промесом, который до этого выступал за нидерландский "Аякс" с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он играл за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе команды 35 очков. В 21-м туре "Спартак" примет "Краснодар" 7 марта.