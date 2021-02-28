"Краснодар" в меньшинстве ушел от поражения в матче РПЛ с "Уралом"

ТАСС, 28 февраля. "Краснодар" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Магомед-Шапи Сулейманов (12-я минута) и Реми Кабелла (86), у гостей дубль оформил Рафал Августиняк (52, 59). На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Краснодара" Игорь Смольников.

"Краснодар" в 2021 году не выиграл ни одного из своих четырех официальных матчей. Команда в двух встречах 1/16 финала Лиги Европы уступила загребскому "Динамо" (2:3, 0:1), а также вылетела из Бетсити Кубка России, потерпев поражение от "Сочи" (1:2).

В турнирной таблице премьер-лиги "Краснодар" занимает восьмое место, набрав 31 очко, "Урал" с 22 очками идет 12-м.

В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Урал" примет "Уфу". Обе встречи состоятся 7 марта. Кроме того, "Уралу" 3 марта предстоит провести гостевой матч против "Уфы" в 1/8 финала Кубка России.