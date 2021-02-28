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Футбол в России

"Краснодар" в меньшинстве ушел от поражения в матче РПЛ с "Уралом"

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2
Виктор Классон ("Краснодар") и Денис Кулаков ("Урал") Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Виктор Классон ("Краснодар") и Денис Кулаков ("Урал")
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 28 февраля. "Краснодар" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Магомед-Шапи Сулейманов (12-я минута) и Реми Кабелла (86), у гостей дубль оформил Рафал Августиняк (52, 59). На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Краснодара" Игорь Смольников.

"Краснодар" в 2021 году не выиграл ни одного из своих четырех официальных матчей. Команда в двух встречах 1/16 финала Лиги Европы уступила загребскому "Динамо" (2:3, 0:1), а также вылетела из Бетсити Кубка России, потерпев поражение от "Сочи" (1:2).

В турнирной таблице премьер-лиги "Краснодар" занимает восьмое место, набрав 31 очко, "Урал" с 22 очками идет 12-м.

В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Урал" примет "Уфу". Обе встречи состоятся 7 марта. Кроме того, "Уралу" 3 марта предстоит провести гостевой матч против "Уфы" в 1/8 финала Кубка России.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА20114535-1937
3Сочи20106432-2236
4Спартак20105533-2335
5Ростов20103726-2233
6Динамо20103726-2233
7Локомотив2094723-2531
8Краснодар2094737-2131
9Рубин2094726-2531
10Химки2084826-3128
11Ахмат2075820-2326
12Урал20410618-2522
13Ротор20451112-3117
14Арсенал20351217-3414
15Уфа20341315-3313
16Тамбов20341314-3213

 

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