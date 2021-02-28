"Краснодар" в меньшинстве ушел от поражения в матче РПЛ с "Уралом"

ТАСС, 28 февраля. "Краснодар" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Магомед-Шапи Сулейманов (12-я минута) и Реми Кабелла (86), у гостей дубль оформил Рафал Августиняк (52, 59). На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Краснодара" Игорь Смольников.
"Краснодар" в 2021 году не выиграл ни одного из своих четырех официальных матчей. Команда в двух встречах 1/16 финала Лиги Европы уступила загребскому "Динамо" (2:3, 0:1), а также вылетела из Бетсити Кубка России, потерпев поражение от "Сочи" (1:2).
В турнирной таблице премьер-лиги "Краснодар" занимает восьмое место, набрав 31 очко, "Урал" с 22 очками идет 12-м.
В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Урал" примет "Уфу". Обе встречи состоятся 7 марта. Кроме того, "Уралу" 3 марта предстоит провести гостевой матч против "Уфы" в 1/8 финала Кубка России.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|45-17
|42
|2
|ЦСКА
|20
|11
|4
|5
|35-19
|37
|3
|Сочи
|20
|10
|6
|4
|32-22
|36
|4
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-23
|35
|5
|Ростов
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|6
|Динамо
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|7
|Локомотив
|20
|9
|4
|7
|23-25
|31
|8
|Краснодар
|20
|9
|4
|7
|37-21
|31
|9
|Рубин
|20
|9
|4
|7
|26-25
|31
|10
|Химки
|20
|8
|4
|8
|26-31
|28
|11
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|20-23
|26
|12
|Урал
|20
|4
|10
|6
|18-25
|22
|13
|Ротор
|20
|4
|5
|11
|12-31
|17
|14
|Арсенал
|20
|3
|5
|12
|17-34
|14
|15
|Уфа
|20
|3
|4
|13
|15-33
|13
|16
|Тамбов
|20
|3
|4
|13
|14-32
|13