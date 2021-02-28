Промес: пока "Спартак" находится не на том уровне, чтобы стать чемпионом России

ТАСС, 28 февраля. Московский "Спартак" сейчас находится не на том уровне, чтобы стать чемпионом России по футболу. Такое мнение выразил нидерландский полузащитник красно-белых Квинси Промес, которого цитирует газета "Спорт-Экспресс" .

"Спартак" в воскресенье дома проиграл "Рубину" со счетом 0:2. Матч стал первым после возвращения в команду для Промеса. 29-летний игрок провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями и один раз пробил в направлении ворот казанцев, но его удар был заблокирован.

"Что касается поля - да, оно было не самого лучшего качества, но команды были в равных условиях, - сказал Промес. - О судействе не хочу много говорить. Красная карточка в конце первого тайма повлияла на исход матча, могли ее избежать - необязательный фол".

"Мы не до конца сегодня выложились. Не сделали все, что от нас зависит, особенно в атаке. У соперника было три момента, они забили два гола. Нам надо прибавлять, продолжать играть в таком же темпе, пока мы находимся не на том уровне, чтобы стать чемпионами", - добавил футболист.

В четверг "Спартак" объявил о подписании контракта на 3,5 года с Промесом, который до этого выступал за нидерландский "Аякс" с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он играл за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе команды 35 очков. В 21-м туре "Спартак" примет "Краснодар" 7 марта.