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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Большунову вручили золотую медаль чемпионата мира за победу в скиатлоне

Это пока единственная золотая награда российских спортсменов на турнире, в честь лыжника звучал гимн международной федерации
Симен Крюгер, Александр Большунов и Ханс Холунн Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Симен Крюгер, Александр Большунов и Ханс Холунн
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов получил золотую медаль за победу в скиатлоне на чемпионате мира. Церемония награждения призеров гонки состоялась в воскресенье вечером в Оберстдорфе (Германия).

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Медали в скиатлоне на чемпионате мира были разыграны в субботу. Второе и третье места заняли норвежцы Симен Крюгер и Ханс Холунн соответственно.

Большунову 24 года, он впервые в карьере стал чемпионом мира, на предыдущем мировом первенстве он завоевал четыре серебряные награды. В активе российского лыжника также три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, он дважды побеждал в общем зачете Кубка мира и в многодневной гонке "Тур де Ски".

Во время церемонии награждения в честь Большунова звучал гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS). В связи со вступившими в силу в декабре санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на протяжении двух лет на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны соревноваться без государственной символики и гимна. В Оберстдорфе лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы официально представляют команду Russian Ski Federation (Федерации лыжного спорта России), выступая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

"Досада есть, потому что хотелось услышать свой гимн, - сказал Большунов в субботу после гонки. - Сама ситуация мне непонятна. Было что-то или не было, почему за это должны отвечать чистые спортсмены?"

Одним из вариантов музыкального сопровождения для церемонии награждения российских спортсменов являлась "Катюша", однако в итоге было решено остановиться на гимне FIS. На февральском чемпионате мира по конькобежному спорту во время церемонии награждения использовали фрагмент из Концерта №1 Петра Чайковского, он звучал по случаю победы Ангелины Голиковой.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
Норвегия66517
Швеция2114
Германия1203
Словения1135
Австрия1023
Россия1012
Польша1001
Финляндия0202
Швейцария0101
Япония0011

 

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