"Рубин" не заметил возвращения Промеса. "Спартак" начал год в РПЛ с поражения

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Воскресные матчи 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги получились не только довольно результативными, но и богатыми на удаления - в каждой из трех игр была показана как минимум одна красная карточка. Московский "Спартак" в первом матче после возвращения любимца болельщиков Квинси Промеса потерпел поражение от казанского "Рубина" (0:2), выездную победу "Динамо" над "Ахматом" (2:1) обеспечил 17-летний дебютант, а "Краснодар" в самом конце игры против "Урала" (2:2) ушел от поражения.

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"Спартак" и "Рубин" доигрывали встречу, имея по 10 игроков на поле. В концовке первого тайма главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал вторую желтую карточку полузащитнику домашней команды Роману Зобнину. После перерыва два предупреждения получил игрок гостей Оливер Абильдгор. Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд после игры в разговоре с ТАСС отметил, что рефери в обоих случаях поступил правильно. Перед стартовым свистком фанаты "Спартака" развернули на трибуне баннер с надписью на немецком языке "Тренер - это не просто слово" в поддержку наставника команды Доменико Тедеско. Игра против "Рубина" стала первой из трех, которые специалист должен пропустить из-за дисквалификации. Тедеско был наказан за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам гостевого матча 18-го тура РПЛ против "Сочи" (0:1), который прошел 12 декабря. Таким образом, объявивший об уходе из "Спартака" по истечении контракта летом этого года немецкий специалист из 11 оставшихся матчей РПЛ сможет руководить командой только в восьми.

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко в разговоре с ТАСС раскритиковал игру команды. "Если "Спартак" и дальше будет так играть, то не выиграет ни одного матча. У команды опять проблемы с тренером - он то уходит, то не уходит, это сказывается. На мой взгляд, надо было прощаться в зимнее трансферное окно и приглашать нового тренера", - отметил бывший форвард красно-белых. Встреча против казанского "Рубина" стала первой для нидерландского атакующего полузащитника "Спартака" Квинси Промеса после возвращения в московский клуб. Хавбек выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, по разу завоевав титул чемпиона России и Суперкубок России, после чего играл за испанскую "Севилью" и нидерландский "Аякс". В воскресенье 29-летний игрок провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями и всего один раз пробил в направлении ворот казанцев, но его удар был заблокирован. "Вокруг Промеса было много шума, все ждали, что он выйдет, сразу забьет пять мячей и все будет хорошо. Со стороны видно, что он не готов. Первый матч, эмоции, было желание, но этого мало. Он бы принес больше пользы, если бы вышел на замену минут на 30-35. Сегодня на себя, каким я его раньше видел, не был похож. Может быть, к следующему туру будет получше", - сказал ТАСС Павлюченко. Удаление у "Спартака" изменило ход матча Заменявший Тедеско Андреас Хинкель на послематчевой пресс-конференции заявил, что в "Спартаке" расстроены результатом. "В первом тайме моментов не было ни у нас, ни у "Рубина", он прошел нейтрально. Красная карточка изменила ход игры", - сказал он.

Тренер "Спартака" не стал комментировать решение арбитра удалить Зобнина, при этом отметив, что "арбитр отлично отработал". Также Хинкель высказался по поводу первого матча Промеса. "Он провел с командой всего две тренировки. Нужно учитывать, что в последние дни в "Аяксе" он тренировался не регулярно, - отметил тренер. - Уверен, что он наберет форму и будет играть намного лучше. Даже сегодня он показал свои качества, несмотря на результат". Сам нидерландский полузащитник заявил изданию "Спорт-Экспресс", что в команде знали об осечках соседей по таблице - "Зенита" и ЦСКА. "Был хороший шанс сегодня, но мы приложили недостаточно усилий для победы, - признал Промес. - Эта критика касается не только моих коллег, но и меня самого. Очень хотел выйти на поле и показать, на что способен, но счет на табло, нужно разбираться в причинах, копаться в себе, искать свои ошибки и стараться их исправлять". Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после игры подтвердил, что численное преимущество на протяжении части второго тайма помогло его команде одержать победу. "Даже когда остались в равных составах, не могу сказать, что отдали инициативу. Поэтому удовлетворен действиями собственной команды сегодня и в атакующих моментах, и в плане обороны", - сказал он.

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17-летний талант принес "Динамо" победу в Грозном Во втором матче дня московское "Динамо" в Грозном одержало победу над "Ахматом" - 2:1. Героем матча стал 17-летний полузащитник Арсен Захарян, который впервые в карьере вышел на поле в РПЛ в стартовом составе бело-голубых. До этого хавбек дважды выходил на замену - в его активе было 12 минут против "Тамбова" (2:1) и шесть минут против "Ростова" (1:4). В столице Чеченской Республики он провел на поле 63 минуты.

За отведенное время Захарян принял участие в обоих голах "Динамо". В моменте с первым мячом он заработал пенальти, выполнив прострел, после которого игрок соперника сыграл рукой в своей штрафной. 11-метровый реализовал Даниил Фомин. Затем он забил сам, удвоив преимущество бело-голубых в концовке первого тайма. "Ахмат" возродил интригу чуть больше чем за 20 минут до финального свистка, когда забил Антон Швец, но спустя несколько минут его одноклубник Артем Тимофеев получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц на послематчевой пресс-конференции сказал, что остался доволен игрой команды, а также отдельно высказался об игре Захаряна. "Не стал бы делать акцент на возрасте. Да, Захаряну всего 17 лет, но он показывает зрелый футбол. Проявил себя против серьезного соперника, было много единоборств", - отметил немецкий специалист. Забив в матче против "Ахмата", Захарян стал третьим по молодости автором гола в истории "Динамо". В день игры его возраст составлял 17 лет 278 дней. В более юном возрасте забитыми мячами отметились Александр Кокорин (17 лет 199 дней, в 2008 году в матче против "Сатурна") и Петр Немов (17 лет 214 дней, в 2001 году в игре с "Ротором"). В списке самых молодых авторов голов в истории чемпионата России герой матча в Грозном занимает 15-е место, лидерство удерживает Джано Ананидзе, который в составе "Спартака" в 2009 году забил мяч в ворота "Локомотива" в возрасте 17 лет 8 дней. Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев после поражения посетовал на плохую реализацию моментов, а также отметил, что после перерыва у соперника был только один шанс забить. "Забей пораньше, думаю, справились бы. Не хочу говорить о судействе, когда играем против "Динамо", всегда поднимается эта тема. Игра забудется, а очки уже забрало "Динамо", - отметил он. Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров в разговоре с ТАСС признал, что в клубе недовольны игрой команды в первом тайме и результатом. "Голы не вытекали из ситуации - ни один, ни второй. Их даже моментами сложно назвать, это были полумоменты", - заявил он.

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Косплей матча "Зенит" - "Ростов" в Краснодаре В последнем матче 20-го тура неудачно начавший 2021 год "Краснодар" принимал екатеринбургский "Урал". Перед этой встречей команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева потерпела три поражения подряд, вылетев из двух турниров - Бетсити - Кубка России и Лиги Европы на стадиях 1/8 и 1/16 финала соответственно. Начало встречи получилось удачным для хозяев поля - на 12-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов открыл счет, но уже к 35-й минуте они остались в меньшинстве из-за того, что две желтые карточки за девять минут получил защитник Игорь Смольников. После этого гостям удалось переломить ход игры - в начале второго тайма полузащитник Рафал Августиняк оформил дубль.

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У "Урала" было еще несколько моментов, но игроки группы атаки не смогли в третий раз поразить ворота 19-летнего Станислава Агкацева, который проводил всего второй матч за основной состав "Краснодара" и первый в РПЛ. Голкипер совершил пять сейвов и позволил команде до самого конца претендовать на ничью. На 85-й минуте вышедший на замену полузащитник Реми Кабелла сравнял счет и спас краснодарцев от четвертого подряд поражения в 2021 году. Сценарий этого матча во многом повторял игру "Зенит" - "Ростов", которая состоялась в субботу на "Газпром-Арене". Различие заключалось в том, что 27 февраля по пути "Краснодара" следовала гостевая команда: "Ростов" открыл счет, получил удаление, пропустил два мяча, но незадолго до финального свистка ушел от поражения. Мусаев назвал переломным моментом игры удаление Смольникова. "До этого игра проходила с неплохим контролем, мы забили гол, были моменты, чтобы удвоить преимущество, - отметил он. - Это низкий уровень жесткости, когда за такое дают удаление. Мы в Европе играем, там искры летят". Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев остался недоволен началом игры в исполнении его команды, но отметил, что такие матчи нравятся зрителям. "После удаления забрали игру в свои руки, контролировали мяч и ситуацию, забили два прекрасных гола, - сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба "Урала". - Я не знаю, почему испугались играть дальше в той же манере. Конечно, обидно такие матчи отпускать, пропускать на последних минутах, но это футбол. Надеюсь, что все болельщики, которые были на стадионе и смотрели по телевизору, остались довольны".

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