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Мировой футбол

Чемпион Китая по футболу 2020 года прекратит свою деятельность из-за финансовых проблем

Долги клуба "Цзянсу" оцениваются в $90 млн

ТАСС, 1 марта Китайский футбольный клуб "Цзянсу" прекратит свою деятельность из-за финансовых проблем. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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"Несмотря на то что мы не хотим расставаться с игроками, которые принесли нам самые значимые победы, и болельщиками, которые были верны клубу, мы, к сожалению, должны сделать заявление. С сегодняшнего дня ФК "Цзянсу" прекращает деятельность своих команд", - говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что долги клуба оцениваются в $90 млн. Владелец "Цзянсу", компания Suning Commerce Group, пыталась продать клуб, который в прошлом году стал победителем чемпионата Китая. Компания также владеет контрольным пакетом акций итальянского футбольного клуба "Интер".

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