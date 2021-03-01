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НБА

"Финикс" обыграл "Миннесоту" в матче НБА. Букер набрал 43 очка

Встреча завершилась со счетом 118:99
© AP Photo/Stacy Bengs

ТАСС, 1 марта. "Финикс" со счетом 118:99 победил "Миннесоту" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Финикса" Девин Букер, набравший 43 очка. Дабл-даблы на счету его одноклубников - центрового Деандре Эйтона (22 очка + 10 подборов) и разыгрывающего Криса Пола (11 очков + 15 результативных передач). В составе хозяев дабл-дабл сделал центровой Карл-Энтони Таунс (21 очко + 10 подборов).

Букер провел свой самый результативный матч в текущем сезоне. 41 очко 24-летний игрок набрал за первые три четверти встречи. Американец в четвертый раз в карьере записал на свой счет больше 40 очков до начала заключительной 12-минутки. За предыдущие 25 лет такой результат показали два баскетболиста "Финикса".

В турнирной таблице Западной конференции "Финикс" занимает четвертое место, одержав 22 победы в 33 матчах. Потерпевшая восьмое поражение подряд "Миннесота" идет на последней, 15-й строчке. У нее семь побед в 35 встречах.

Результаты других матчей

  • "Милуоки" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 105:100;
  • "Бостон" - "Вашингтон" - 111:110;
  • "Детройт" - "Нью-Йорк" - 90:109;
  • "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Голден Стэйт" - 117:91;
  • "Майами" - "Атланта" - 109:99;
  • "Хьюстон" - "Мемфис" - 84:133.
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