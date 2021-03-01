Россиянин Карацев потерял две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 1 марта. Россиянин Аслан Карацев переместился с 42-го на 44-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

Карацева опередили хорват Марин Чилич и Александр Бублик из Казахстана, которые на прошлой неделе выступали на турнире в Сингапуре. Чилич дошел до полуфинала, Бублик - до финала. Россиянин не принимал участие в турнирах на прошедшей неделе.

Первая десятка рейтинга не претерпела изменений. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - россиянин Даниил Медведев. Андрей Рублев занимает восьмое место, Карен Хачанов сохранил 21-ю строчку.

Благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата Австралии на дебютном турнире серии Большого шлема Карацев поднялся на 72 позиции и расположился на 42-й строчке в предыдущей версии мирового рейтинга. В полуфинале он проиграл Джоковичу, который в финале обыграл Медведева. Турнир прошел с 8 по 21 февраля.

Рейтинг АТР от 1 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) - 9 735;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 6 595;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 615;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4 609;

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 480;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 480...

21 (21). Карен Хачанов (Россия) - 2 290...

44 (42). Аслан Карацев (Россия) - 1 382.