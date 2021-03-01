В 2021 году в Югре будут открыты две секции по картингу для инвалидов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 марта. /ТАСС/. Две секции для занятий картингом людьми с ограниченными возможностями будут открыты в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - Югре в 2021 году. Первый соответствующий проект запущен в городе Радужный, также планируется открыть секцию в Сургуте, сообщил в понедельник ТАСС руководитель региональной федерации автомобильного спорта Радик Ахматзанов.

"В городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа для людей с инвалидностью запущен проект "адаптивный картинг". Он позволит им заниматься спортом наравне со здоровыми жителями. Это инклюзив, чтобы они могли почувствовать себя обычными гражданами, вести активный образ жизни", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заниматься бесплатно смогут люди с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 14 до 50 лет при условии сохранения функции движения рук. Картинг позволит им получить навыки вождения, улучшить реакцию и моторику рук. "Это первый на Урале подобный проект. В 2021 году также планируется запустить картинг для инвалидов в Сургуте, а в дальнейшем и в других городах Югры - Нефтеюганске, Нижневартовске, Покачах и Пойковском", - добавил Ахматзанов.

Занятия в Радужном будут проводиться на базе малой академии картинга. В настоящее время в городе имеются 13 судей, аттестованных по дисциплине "картинг" и два дипломированных тренера-преподавателя.