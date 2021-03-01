Российская премьер-лига определится с реализацией прав на показ в новом цикле в 2021 году

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) определится с форматом реализации прав на показ матчей Тинькофф - чемпионата России по футболу на новый цикл во второй половине 2021 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов.

Премьер-лига имеет контракт с "Матч ТВ", который был заключен в июле 2018 года. Он рассчитан на четыре года и истечет летом 2022 года.

"У нас действующий контракт, еще полтора сезона. Мы, естественно, думаем о следующем цикле, внутри обсуждаем возможные модели реализации, изучаем конъюнктуру, международный опыт. Думаем, во второй половине 2021 года мы уже будем знать, как права будут реализованы в новом цикле", - сказал Зеленов, не уточнив при этом продолжительность нового цикла.

По сообщению газеты "Спорт-Экспресс", сумма соглашения между РПЛ и "Матч ТВ" составила 1,7 млрд рублей в год. Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига может пересмотреть соглашение с вещателем в декабре 2020-го, если показатели KPI (ключевые показатели эффективности) в размере 900 тыс. подписчиков не будут соответствовать плану. Он не был достигнут.

Сезон-2020/21 в чемпионате России возобновился 26 февраля. Последние матчи этого розыгрыша турнира намечены на 16 мая. Старт нового сезона запланирован на 25 июля, конец - на 22 мая 2022 года.

После 20 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает действующий победитель турнира петербургский "Зенит" (42 очка), в тройку лидеров также входят московский ЦСКА (37) и "Сочи" (36). В зоне стыковых матчей за право сохранения места в РПЛ находятся волгоградский "Ротор" (17) и тульский "Арсенал" (14), в зоне вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги - "Уфа" и "Тамбов" (по 13 очков).