Аввакумова сравнила себя с биатлонисткой Кузьминой, говоря о сборной по прыжкам на лыжах

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 1 марта. /ТАСС/. Россиянка Ирина Аввакумова сравнила себя с сестрой Антона Шипулина, биатлонисткой Анастасией Кузьминой, говоря о своей роли в российской команде по прыжкам на лыжах с трамплина. Таким мнением она поделилась с ТАСС.

Аввакумовой в этом году исполнится 30 лет, она является самой опытной в команде: другие спортсменки младше в среднем на десять лет. В настоящее время спортсменка принимает участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе.

"Да, у меня молодая команда, они меня молодят, я от них подпитываюсь энергией, - сказала Аввакумова. - А я стараюсь передать свой опыт. Я знаю, что Кузьмина, работая с командой Словакии, рассказывает, как лучше на том или ином стадионе подходить к стрельбищу. Подобные уроки иногда даю девочкам и я, рассказывая о выступлении на различных трамплинах".

"Делюсь опытом, не все же в себе хранить, - добавила она. - Стану ли тренером? Я об этом подумаю".

Кузьминой 36 лет, два года назад завершила карьеру, основную часть которой она выступала за сборную Словакии. В ее составе она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира.