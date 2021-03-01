Тренер "Айлендерс" Тротц прокомментировал второй "сухой" матч подряд Сорокина

ТАСС, 1 марта. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин не потерял концентрацию, несмотря на малое количество бросков, и проделал хорошую работу, благодаря чему не пропустил в матче против "Питтсбурга". Такое мнение высказал главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц, чей комментарий приводит официальный сайт НХЛ.

В ночь на понедельник "Айлендерс" дома одержали победу над "Питтсбургом" со счетом 2:0. Сорокин отразил 20 бросков и сумел не пропустить во втором матче кряду, став вторым голкипером в истории нью-йоркского клуба, кому повторилось это достижение в дебютном сезоне.

"Любой вратарь или тренер вратарей скажет, что сложнее всего голкиперу приходится в тех матчах, в которых по воротам наносят небольшое число бросков. Легко потерять концентрацию и расслабиться, я думаю, что Илья проделал хорошую работу", - отметил Тротц.

"Защитники, форварды - все блокировали удары и придавали мне энергии, все это результат командной работы", - сказал сам Сорокин.

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил работу защиты хозяев. "Мы знаем, что это отличная команда. Они хорошо играют в защите, но уверен, что это был не наш день. Мы слишком поздно вошли в игру", - сказал он.

В турнирной таблице Восточного дивизиона "Айлендерс" поднялись на третье место, набрав 26 очков в 21 матче. "Питтсбург" идет пятым с 23 очками в 20 встречах. В следующем матче клуб из Нью-Йорка в ночь на среду в гостях сыграет с "Нью-Джерси", а "Питтсбург" тогда же примет "Филадельфию".