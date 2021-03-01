Новый канал "Футбольный" будет показывать юношеские и женские соревнования под эгидой РФС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новый телевизионный канал "Футбольный", созданный в рамках проекта мультиплатформенного оператора "Триколор", будет показывать матчи Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и женскую Суперлигу. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя комитета по маркетингу Российского футбольного союза (РФС) Илья Фимушкин.

"В нашем партнерстве есть два ключевых элемента - это Юношеская футбольная лига и женская Суперлига. Мы рассчитываем, что получим кратно большую аудиторию женского футбола. Несмотря на развитие диджитал-технологий, телевидение является важным для потребления спорта", - сказал Фимушкин.

Заместитель генерального директора по контентной политике мультиплатформенного оператора "Триколор" Николай Орлов отметил, что канал "Футбольный" запустился 27 февраля. "Пока мы не можем анонсировать все договоренности с правообладателями, но я подтвержу, то, о чем говорил Илья Фимушкин, - это в первую очередь юношеский и женский футбол, это наши главные проекты с Российским футбольным союзом. В ближайшее время мы анонсируем другие", - добавил он.

Решение о создании Юношеской футбольной лиги было одобрено исполкомом РФС 11 апреля 2019 года. В первом турнире приняли участие 12 команд, которые имеют наивысший рейтинг среди школ и академий. Туда вошли клубы Российской премьер-лиги, а также школы, которые не представлены ни в Футбольной национальной лиге, ни в Профессиональной футбольной лиге. Победителем первого сезона, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, стала московская команда "Чертаново": по итогам 15 туров из 22 она возглавляла турнирную таблицу первенства. Перед сезоном-2020/21 лига была разделена на два турнира - ЮФЛ-1 (игроки не старше 17 лет) и ЮФЛ-2 (игроки не старше 16 лет), в каждой лиге принимают участие по 14 команд.

Чемпионат России по футболу среди женских команд в сезоне 2020 года получил новое название - Суперлига. Восемь команд сыграли друг против друга в два круга, за четыре месяца клубы провели 14 туров. Первым победителем этого турнира стал московский ЦСКА.