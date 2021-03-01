СМИ: Артета может стать главным тренером "Барселоны" в случае прихода Лапорты

ТАСС, 1 марта. Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета со следующего сезона может возглавить испанскую "Барселону". Об этом сообщил в своем Twitter журналист радиостанции RAC1 Херард Ромеро.

По информации источника, кандидат на пост президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассматривает 38-летнего Артету в качестве одного из вариантов на замену Рональду Куману. Выборы нового президента пройдут 7 марта, 27 октября 2020 года этот пост покинул Хосеп Бартомеу.

"Арсенал" под руководством Артеты занимает 10-е место в чемпионате Англии, набрав 36 очков в 26 матчах. "Барселона" с Куманом идет в национальном чемпионате второй (53 очка в 25 играх), отставая на пять очков от "Атлетико".

Артета возглавляет лондонский клуб с декабря 2019 года, до этого он работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Артета выступал за "Арсенал" с 2011 по 2016 год, стал двукратным победителем Кубка Англии (2014, 2015) и Суперкубка Англии (2014, 2015). Он является воспитанником "Барселоны", на взрослом уровне играл за французский ПСЖ, шотландский "Рейнджерс", испанский "Реал Сосьедад" и английский "Эвертон".