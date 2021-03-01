Футболист Роман Еременко не собирается искать новый клуб до конца сезона

23 февраля "Ростов" объявил о разрыве соглашения с 33-летним финским полузащитником Романом Еременко по обоюдному согласию. В тот же день футболист заявил, что решение не было спонтанным, отметив, что его уход из клуба связан с семейными обстоятельствами, и он намерен вернуться в Финляндию.

"Он возвращается к семье, а дальше посмотрим, - сказал Еременко-старший, отвечая на вопрос о профессиональных планах сына. - Планирует ли он искать себе новый клуб до конца сезона? Пока нет. Дальше как получится, никогда нельзя закрывать дверь".

В регламенте Российского футбольного союза по статусу и переходам (трансферу) футболистов говорится, что в порядке исключения внесение в заявку футболиста для участия в профессиональных соревнованиях может проводиться вне соответствующего регистрационного периода в случае его досрочного расторжения в течение соответствующего регистрационного периода в течение 30 календарных дней после окончания соответствующего регистрационного периода. Таким образом, Еременко может перейти в один из российских клубов не позднее 27 марта. Ранее агент Марко Трабукки сообщил газете "Спорт-Экпресс", что футболист пока не планируется возвращаться в Россию.

Еременко выступал за "Ростов" с января 2019 года, за это время он провел в клубе 47 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач. Также Еременко играл за российские ЦСКА, "Спартак" и "Рубин", итальянские "Удинезе" и "Сиену", украинское "Динамо" (Киев). Осенью 2016 года футболист на два года был дисквалифицирован за положительный результат допинг-теста на кокаин.

За время профессиональной карьеры финский полузащитник стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка Украины в составе киевского "Динамо". За время выступлений в России он вместе с "Рубином" завоевал Кубок и Суперкубок России, а в составе ЦСКА стал чемпионом России.